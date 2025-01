Massa-Carrara: cambiano gli orari dell’ASL zona apuana | Tutte le variazioni di ambulatori e uffici

Tutte le variazioni degli orari per accedere alle strutture dell’ASL Toscana zona nord-ovest e le nuove modalità di accesso ai servizi.

Negli ultimi giorni l’ASL Toscana nord-ovest ha annunciato alla cittadinanza un cambio degli orari per l’accesso ai suoi ambulatori, in modo da garantire agli utenti un’agevole e pratica fruizione dei suoi servizi.

Ma prima di entrare nel dettaglio, vediamo le ultime iniziative dell’azienda, a partire dalle proposte a favore della collettività. L’ASL ha infatti lanciato un appello urgente per la donazione di sangue, poiché durante le vacanze natalizie le scorte sarebbero diminuite. La direttrice della Medicina trasfusionale, Rosaria Bonini, ha inoltre sottolineato che la procedura è assolutamente sicura, e non presenta controindicazioni.

L’azienda ha inoltre rinnovato l’invito ad effettuare le somministrazioni del vaccino antinfluenzale, soprattutto alle fasce fragili della popolazione, con la possibilità di disporre anche dei medici di famiglia.

Altro dato positivo: il recente bilancio del 2024 ha evidenziato come l’ASL sia funzionale alle esigenze del territorio. Sono stati registrati, infatti, 83.100 ricoveri ordinari e ben 448.300 accessi al Pronto Soccorso, mentre le prestazioni ambulatoriali ammontano a 4.419.000. Un meccanismo che, però, presenta anche alcune criticità.

I punti deboli dell’ASL Toscana nord-ovest

Nonostante i riscontri incoraggianti, la carenza di medici ha comportato alcune difficoltà nel garantire agli utenti continuità assistenziale, soprattutto durante la recente parentesi natalizia. E lo stesso vale per il personale infermieristico, che nell’ultimo periodo avrebbe dovuto affrontare una ragguardevole mole di lavoro.

Per sopperire a queste problematiche, l’ASL ha collaborato anche con le sedi limitrofe, in modo da tenere sotto controllo la situazione e garantire ai cittadini interventi tempestivi e in tempo reale. Vediamo ora quali sono i cambiamenti degli orari dei vari ambulatori.

La variazioni di orario presso l’ASL Toscana nord-ovest

Come riporta il sito lavoceapuana.com, questi sono gli orari modificati delle strutture ospedaliere:

Ambulatorio Vaccinazioni presso la Casa della Salute di via Bassa Tambura a Massa: l’orario è dalle 8.30 alle 12.00, dal lunedì al venerdì;

presso la Casa della Salute di via Bassa Tambura a Massa: l’orario è dalle 8.30 alle 12.00, dal lunedì al venerdì; Ufficio per attività di certificazione esenzioni di cura primaria presso la Casa della salute di Massa: l’orario è dalle 8.30 alle 12.00;

di cura primaria presso la Casa della salute di Massa: l’orario è dalle 8.30 alle 12.00; Ufficio per attività di certificazione esenzioni di cura primaria presso la Casa della salute di Avenza: l’orario di apertura è il giovedì, dalle 8.30 alle 12.00;

di cura primaria presso la Casa della salute di Avenza: l’orario di apertura è il giovedì, dalle 8.30 alle 12.00; Ufficio per attività di certificazione esenzioni di cura primaria presso la COT della Casa della salute di Carrara: L’orario di apertura è dalle 15.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.