Sabato 15 e domenica 16 febbraio al via la White Marble Marathon con una bella novità: Urban Trail si aggiunge alla manifestazione

Quest’anno la passione per lo sport outdoor raddoppia: alla White Marble Marathon si aggiunge anche l’appuntamento con la Urban Trail.

A febbraio 2025 si apre la stagione dello sport all’aperto in Toscana, soprattutto grazie al gran ritorno della White Marble Marathon, e l’imminente edizione sarà caratterizzata da alcune novità decisamente clamorose.

Organizzata dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto della Fondazione Marmo e altri sponsor, come Dole Italia e Gaia, la White Marble Marathon gode anche del patrocinio del Comune di Carrara, e quest’anno verrà anticipata dall’evento Urban Trail.

Oltre al gemellaggio tra le due manifestazioni sportive, la White Marble Marathon quest’anno ospiterà anche una personalità di spicco, ovvero uno dei runner più famosi del globo.

Vediamo quindi come si svolgeranno le due competizioni e quali sono le novità in calendario.

White Marble Marathon e il gemellaggio con Urban Trail

Per la prima volta nella sua storia, la White Marble Marathon ha stretto un gemellaggio con Urban Trail, permettendo così ai partecipanti di raddoppiare il divertimento, e di vivere inoltre un’esperienza completa di trail running in una suggestiva cornice urbana e campestre.

L’Urban Trail, infatti, è una corsa su superfice mista che include asfalto, sterrato, sentieri e sabbia, ed è divisa in due tipologie: la corsa competitiva di 14 chilometri e il tratto non competitivo, di 10 chilometri. Il percorso si snoderà in varie location del territorio: dalle rovine dell’antica Luni costeggerà poi lo storico anfiteatro, proseguendo infine lungo il Muraglione e le spiagge di Marina di Carrara. L’Urban Trail si terrà sabato 15 febbraio, e anticiperà quindi di un giorno la tradizionale White Marble Marathon, in calendario per il 16 febbraio. Nello stesso giorno, inoltre, è previsto l’arrivo in città di una leggenda mondiale dello sport: ecco di chi si tratta.

L’ospite d’onore alla Urban Trail

Oltre allo sdoppiamento degli appuntamenti sportivi, una delle novità più entusiasmanti è la partecipazione all’Urban Trail del celebre runner statunitense Dean Karnazes, famoso per aver partecipato a maratone in tutti gli Stati Uniti e persino in luoghi estremi, come nel caso della Badwater Marathon. Il 15 febbraio lo sportivo presenzierà a un esclusivo Meet & Greet a Carrara prima dell’Urban Trail, un’opportunità unica per i partecipanti di incontrarlo e di ricevere ispirazione direttamente da uno dei più grandi nomi del mondo del running, per poi unirsi ad essi durante la competizione.

Il giorno successivo, infine, avrà luogo l’attesissima White Marble Marathon, che offrirà ai runner quattro diverse esperienze: la 10K “Per Davide”, la mezza maratona da 21 chilometri, la “Marble Hero” da 30 chilometri e, infine, la classica da 42 chilometri. Come da tradizione, il percorso si snoderà dal lungomare di Marina di Carrara fino a Marina di Massa, per poi raggiungere il tratto iniziale di Forte dei Marmi. Attenzione, però: il limite temporale per le iscrizioni è fissato al 20 gennaio!