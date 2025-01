Carrarese cade contro Spezia: primo KO stagionale per gli azzurri

Disfatta completa per la Carrarese Calcio allo Stadio dei Marmi. Lo Spezia Calcio si impone sul campo e regala ai tifosi un 4-0 che schiaccia gli avversari.

Domenica 19 gennaio lo Stadio dei Marmi ha accolto il derby tra la squadra di casa, la Carrarese Calcio, e gli storici avversarsi dello Spezia Calcio, e il match si è concluso con un risultato da incidere nella pietra.

Nonostante l’impegno e l’ardore profusi in campo dai gialloazzurri, infatti, la squadra ospite ha dominato la partita, conclusasi con una netta vittoria di 4-0 per i bianconeri, che hanno confermato il loro ruolo di contender in Serie B.

L’azione si è scaldata durante il primo tempo, quando al 20′ Francesco Pio Esposito ha infilato la palla in rete con un potente tiro dalla distanza, segnando così il primo goal.

Il tiro chirurgico ha spiazzato i padroni di casa, e poco prima del fischio finale del primo tempo Esposito ha raddoppiato il vantaggio, concludendo un’azione corale e segnando il secondo goal per lo Spezia.

Un secondo tempo a senso unico

Il secondo tempo non ha fatto che confermare la grinta della squadra ospite a partire dai primissimi minuti dalla ripresa del match. Al 49′, infatti, Rachid Kouda ha rinnovato l’offensiva, sfruttando un cross tecnicamente perfetto e confezionando un colpo di testa che ha portato il punteggio a 3-0.

Il carosello di goal si è infine concluso al 57′, quando Salvatore Elia ha segnato il quarto goal, chiudendo definitivamente la partita e fissando il memorabile punteggio di 4-0 dopo aver superato le difese delle Carrarese e azzeccato l’angolazione perfetta per il tiro. La Carrarese Calcio senza dubbio ha avuto diverse opportunità, ma non è riuscita a concretizzarle: nonostante abbia mantenuto il possesso di palla per il 54% del tempo, infatti, non ha mai messo veramente in scacco gli avversari. Inoltre, lo Spezia Calcio ha dimostrato una grande efficienza in campo, con 19 tiri totali (di cui 8 nello specchio della porta), esibendo al contempo una difesa solida e compatta. Una performance straordinaria per i giocatori bianconeri, mentre la Carrarese Calcio ora dovrà lottare duramente per risalire la classifica.

Il commento della Carrarese Calcio

Consapevole della comprensibile delusione dei tifosi, l’associazione ha pubblicato un breve messaggio sul proprio profilo di X, commentando: “Ripartiamo dal vostro sostegno, che non è mai mancato, nemmeno dopo il triplice fischio finale“.

Dopo la recente sconfitta con lo Spezia, la Carrarese Calcio è attualmente slittata al 10 posto nella classifica della Serie B con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, con 19 goal segnati e 22 subiti.