Confermato il nuovo bollo da 77,40 euro: oltre a quello per l’auto dovremo pagare anche per questo | Stangata improvvisa

Non solo dobbiamo pagare il bollo auto, adesso il Governo ne ha aggiunto anche un altro, e sarà per tutti da 77,40 euro. Di cosa si tratta.

Tutti gli automobilisti conoscono – e odiano, a dire il vero -il bollo auto. Una tassa tra le più chiacchierate e peggio accettate dalla popolazione.

Non che le altre tasse siano accolte con gioia. Ma questa in particolare è una tassa sul possesso di un bene, ovvero dell’auto. Un bene che è stato acquistato regolarmente, e già pagato per intero.

Per questo motivo risulta essere la più invisa. E a quanto pare non è l’unico. sembra proprio che il Governo abbia deciso di aggiungerne un altro.

Un nuovo bollo, del valore di 77,40 euro, che ha iniziato a far discutere nel momento stesso in cui è stato annunciato. Ma di che si tratta? Scopriamolo.

Annunciato nuovo bollo: di cosa si tratta

Oltre al famigerato bollo auto esistono una varietà tale di altri bolli che i contribuenti devono pagare per ufficializzare atti o documenti, per esempio certificati notarili o contratti. In effetti come per quasi tutte le altre tasse, si tratta di un sistema per generare entrate allo Stato.

Il fatto che se sia stato introdotto uno nuovo, e obbligatorio, non è certo una buona notizia. Soprattutto se consideriamo che i cittadini sono già in difficoltà per i pagamenti cui sono sottoposti, che ogni mese diventano un salasso per le loro tasche. La crisi economica delle famiglie italiane è un fenomeno che ha avuto un tracollo dalla pandemia, e non accenna ad arrestarsi o diminuire. Una brutta notizia, insomma, per molti contribuenti.

Il pagamento deciso dallo Stato è obbligatorio

Per molti, ma non per tutti. Perché il nuovo bollo introdotto dal Governo è una tassa che devono pagare coloro i quali emettono fattura elettronica non soggetta ad Iva e che supera una certa soglia. Ovvero, i liberi professionisti in regime forfettario pagheranno un bollo per ogni fattura che supera il valore di 77,40 euro.

Certo gli italiani sono abituati a nuove tasse e balzelli che vengono introdotti sistematicamente, ogni volta chiedendo un nuovo sforzo per aiutare lo Stato. Ma bisogna anche ricordare che le tasse sono soldi di tutti e per tutti, poiché vengono utilizzati quasi esclusivamente per finanziare servizi pubblici come ospedali, sicurezza, scuole e simili. Per questo motivo è sempre bene pagarle, affinché ne possa usufruire la collettività.