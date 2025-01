Charles Dickens: al via la celebrazione per il 180° anniversario della sua visita a Carrara | Tutti gli eventi in programma

In viaggio con Dickens - Lagazzettadimassaecarrara.it (Fonte Instagram)

La città di Carrara festeggia il 180esimo anniversario della visita del celeberrimo scrittore britannico alla città: ecco il programma completo.

Charles Dickens è considerato uno dei più grandi e talentuosi romanzieri di tutti i tempi, e in effetti ha regalato nuovo lustro in ambito letterario all’epoca vittoriana, nella quale ha vissuto e vergato su carta numerosi volumi di successo.

Conosciuto altresì con l’appellativo de “l‘uomo che creò il Natale“, lo scrittore britannico ha regalato infatti ai suoi coevi e alle generazioni successive opere del calibro di “Oliver Twist”, “David Copperfield”, “Il Circolo Pickwick” e soprattutto la splendida novella “Canto di Natale”, dalla quale sono state tratte molteplici trasposizioni cinematografiche.

In vista del 180esimo anniversario della sua visita alla città di Carrara, i locali della Dickens Fellowship si preparano a ospitare una serie di eventi (organizzati con il Touring Club Italiano e il Comune di Carrara) che rappresenteranno un’occasione unica per esplorare la storia, i retroscena e l’eredità culturale lasciata dallo scrittore inglese all’umanità.

L’iniziativa vedrà la luce il prossimo 26 gennaio: ecco quali sono gli appuntamenti e le premiazioni in calendario.

La mostra e il catalogo fotografico dedicati a Charles Dickens

Alle ore 11.00 del 26 gennaio verrà aperta al pubblico la mostra fotografica “In viaggio con Dickens”, curata da Paolo Maggiani: un carosello di immagini suggestive che ripercorrono le esperienze e i luoghi visitati dallo scrittore durante il suo soggiorno a Carrara nel 1845. Contestualmente, sarà anche presentato il catalogo fotografico “In viaggio con Dickens: Suggestioni fotografiche di Paolo Maggiani”, edito da Thesis Edizioni con l’introduzione di Marzia Dati.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si terrà invece una conferenza itinerante negli spot preferiti di Dickens a Carrara guidata da Davide Lambruschi, Console del Touring Club della città, e da Marzia Dati. Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i luoghi che il romanziere descrisse nel suo libro “Pictures of Italy”, ascoltando inoltre alcuni estratti significativi delle sue opere. Nella stessa giornata avrà luogo la consegna del Premio Charles Dickens 2025, che quest’anno verrà conferito a Davide Lambruschi per il suo indefesso lavoro di promozione culturale nella comunità locale, e alla professoressa Francesca Orestano, una delle massime studiose dickensiane in Italia.

Gli orari dell’evento

Per chiunque fosse interessato a partecipare alle kermesse dedicata a Charles Dickens, forniamo un breve riepilogo degli orari in cui sarà possibile assistere agli appuntamenti in programma.

La data da segnare è il 26 gennaio 2025: alle ore 11.00 si apriranno i cancelli della mostra fotografica, mentre alle 15.30 avrà luogo la conferenza itinerante. Alle 17.00, infine, sarà il momento delle premiazioni finali, e Francesca Orestano terrà inoltre una lezione sull’influsso di Dickens nel panorama artistico e letterario italiano.