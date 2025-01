13° Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race 2025: il programma ricco di campionesse | Prevista anche la diretta YouTube

Montignoso inaugura il countdown per accogliere in città la tredicesima edizione del Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race: ecco il programma e come seguire la diretta.

Il Comune di Montignoso si prepara a ospitare una competizione sportiva tutta al femminile: si tratta dell’attesissimo Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race, una gara di ciclismo su strada organizzata dall’ASD Montignoso in collaborazione con le gioiellerie Oro in Euro.

La tredicesima edizione della sfida si terrà domenica 9 marzo, e si svolgerà lungo un percorso di circa 106 chilometri, con partenza e arrivo sul lungomare di Cinquale, una frazione di Montignoso.

Il percorso include un circuito iniziale pianeggiante attraverso i Comuni di Montignoso, Pietrasanta e Forte dei Marmi, seguito dall’impegnativa doppia scalata alla Fortezza di Montignoso, una salita caratterizzata da una pendenza media del 6,2%.

Il Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race sarà teatro di uno scontro tra atlete eccellenti, che si contenderanno la linea del traguardo in una gara ricca di adrenalina e di colpi di scena; per chi non potrà essere presente all’evento, inoltre, è stata organizzata una diretta che andrà in onda sulla piattaforma YouTube. Ecco i nomi delle partecipanti e le istruzioni per seguire la diretta dal proprio PC, dallo smartphone o da altri devices.

Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race 2025: tutti i dettagli

Come anticipato, a Montignoso sfileranno su due ruote alcune delle atlete più formidabili del ciclismo mondiale, a partire dalla campionessa italiana e vincitrice uscente Elisa Longo Borghini, che nel 2024 ha fatto apportato nuovo lustro al tricolore. Saranno presenti anche la giovane francese Julie Bego, la danese Cecilie Uttrup Ludwig e la statunitense Ruth Edwards.

Inoltre, parteciperanno alla gara anche Marianne Vos, una delle sportive più decorate del ciclismo femminile, nota per la sua formidabile resistenza su vari terreni, e Annemiek Van Vleuten, detentrice di numerosi titoli mondiali e avversaria temibile nelle salite più ostiche. Senza dimenticare, infine, la partecipazione dell’italianissima Marta Bastianelli, già campionessa del mondo 2007 e orgoglio nazionale. Sarà possibile seguire la gara direttamente in loco, poiché vari segmenti del verranno saranno adibiti appositamente per accogliere tifosi e appassionati; chi non potrà presenziare all’evento potrà invece seguirlo in diretta su YouTube.

Orario della diretta su YouTube

Per assistere alla gara online, è sufficiente cercare il canale YouTube “Trofeo Oro in Euro – Women’s Bike Race”: la diretta delle ultime due ore di gara inizierà alle 15.00 di domenica 9 marzo 2025.

Vi consigliamo però di iscrivervi al canale per ricevere tutte le notifiche sugli eventi live, cliccando anche sull’icona della campanella, in modo da impostare un reminder che segnalerà l’inizio della riproduzione sulla piattaforma.