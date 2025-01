Centro Icaro, al via i festeggiamenti per il 20° anniversario: il primo appuntamento è il 30 gennaio

Licciana Nardi si prepara a festeggiare il ventesimo anniversario del Centro Icaro con una serie di attività lungo tutto il 2025.

Il Centro Icaro, noto spazio giovanile situato nel cuore della città, spegne nel 2025 le sue prime 20 candeline dal momento dell’inaugurazione, e per questo motivo l’anno in corso sarà teatro di numerose iniziative che coinvolgeranno i membri più giovani della comunità locale.

La struttura, infatti, è stata fondata con l’obiettivo di offrire a bimbi e adolescenti un luogo di aggregazione, di formazione e di crescita personale, diventando negli anni un formidabile punto di riferimento per l’intera cittadinanza.

Il centro polifunzionale di Licciana Nardi offre una vasta gamma di attività educative, culturali e ricreative, e la sua missione è stimolare la partecipazione attiva dei giovani nella società tramite gli strumenti dell’inclusione sociale, della creatività e l’impiego di spazi dedicati, come laboratori, sale prove per la musica e le aree di studio e di relax.

Per celebrare questo storico traguardo, il Centro Icaro ha organizzato un ricco calendario di eventi che si estenderà per tutto l’anno: ecco i dettagli dei vari appuntamenti in programma.

Il programma per il ventesimo anniversario del Centro Icaro

Secondo quanto si apprende, il mese di gennaio inizierà con una grande festa di apertura, nella quale sono previsti spettacoli, musica live e una fiera delle associazioni giovanili, nel tentativo di regalare ulteriore visibilità alle varie attività e ai gruppi che operano all’interno della struttura. In particolare, il 30 gennaio le classi terze medie della scuola “Igino Cocchi” assisteranno a una narrazione drammatizzata delle gesta di Irene Sendler – che salvò numerosi bambini dal Ghetto di Varsavia – in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria. Da febbraio a marzo, invece, il Centro Icaro ospiterà workshop e corsi gratuiti su temi come il film-making, la scrittura creativa e l’arte digitale, con l’intento di arricchire le competenze dei ragazzi che vi partecipano e di favorire il loro approccio all’espressione artistica.

Aprile e maggio verranno dedicati allo sport, con tornei e attività all’aperto durante le prime giornate primaverili dell’anno, e culmineranno in una giornata ecologica, dedicata alla pulizia degli spazi pubblici. Con l’arrivo dell’estate, poi, prenderanno vita concerti e proiezioni cinematografiche all’aperto, e i ragazzi potranno anche partecipare a campi estivi ed escursioni in compagnia degli educatori. A settembre e ottobre sono pianificati dibattiti tematici, conferenze e incontri su temi in primo piano per i più giovani, come l’educazione sessuale e affettiva, l’orientamento al lavoro e la sostenibilità. Infine, durante il periodo natalizio vedranno la luce numerosi mercatini artigianali, spettacoli teatrali e una cerimonia di chiusura che ripercorrerà i momenti salienti del ventennio di attività del Centro Icaro.

“Uno spazio sicuro e stimolante”

Il traguardo raggiunto dallo staff del Centro Icaro è stato salutato con entusiasmo dal direttore della SDS Marco Formato, che ha commentato: “In questi vent’anni il Centro Icaro ha accolto, sostenuto e accompagnato centinaia di giovani nel loro percorso di crescita, creando uno spazio sicuro e stimolante dove sviluppare talenti, coltivare relazioni autentiche e costruire il proprio futuro grazie al lavoro instancabile del nostro team di educatori e volontari“.

Il presidente della SDS Roberto Valettini ha infine concluso: “Da anni il Centro collabora con le scuole e le associazioni. Il nostro obiettivo è quello di aggiungere attività oltre a quelle esistenti, e di farle conoscere a una platea sempre più ampia“.