RetiAmbiente Carrara srl: chi guida la nuova società e di cosa si occupa

Buone notizie per i lavoratori di Nausicaa Spa: la nascita della società pubblica RetiAmbiente Carrara Srl assicura loro la continuità di servizio.

Il 2025 inizia con una novità sostanziale per il territorio, che vedrà affidata alla nuova società pubblica RetiAmbiente Carrara Srl la gestione dei servizi di pulizia urbana e dei rifiuti prodotti nell’area.

Nata ufficialmente il 28 gennaio 2025 dalla scissione del ramo ambientale di Nausicaa Spa, RetiAmbiente Srl diventa quindi il referente unico in questo settore, ma garantirà ai lavoratori che avevano il contratto di igiene ambientale con la precedente società piena continuità professionale.

Essi continueranno infatti a svolgere i loro compiti sul territorio, mantenendo le rispettive posizioni e le condizioni di lavoro pattuite.

RetiAmbiente vanta una sede principale a Pisa, ma opera anche nelle città di Livorno, Lucca e, da pochi giorni, anche nella zona di Massa e Carrara.

Chi guida la nuova società RetiAmbiente Srl

In testa alla società vi sarà la figura di Fabrizio Volpi, un manager esperto che in precedenza ha già guidato altre realtà pubbliche, tra cui l’azienda Apuafarma. Volpi ha espresso ampia soddisfazione per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza del settore della raccolta dei rifiuti, e manifestando inoltre la propria volontà di operare in sinergia con l’Amministrazione locale e gli ex dipendenti di Nausicaa Spa per migliorare e implementare i servizi esistenti.

Ha infatti riferito, come riporta anche lavoceapuana.com: “Accetto questo incarico con entusiasmo. Un settore come quello della raccolta dei rifiuti, che incide quotidianamente sull’ambiente nel quale viviamo, riveste un’importanza sempre crescente“. E ha concluso: “È mia intenzione approfondire assieme al Comune, ai dipendenti e alla capogruppo RetiAmbiente come intervenire prontamente per poter migliorare i servizi, nel beneficio di tutta la collettività“. Anche l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi ha convenuto: “L’inizio dell’operatività di RetiAmbiente Carrara Srl rappresenta una buona opportunità per la città intera. Il nostro intento è operare in un costante miglioramento dei servizi sul territorio, e per questa ragione auguriamo buon lavoro all’amministratore unico della società“.

I numeri di RetiAmbiente Spa

Le prospettive per la comunità appaiono piuttosto incoraggianti e ottimistiche, soprattutto considerando la longeva esperienza dell’azienda nel settore.

RetiAmbiente Carrara Srl, infatti, fa parte del Gruppo RetiAmbiente, che comprende dieci società operative locali e offre attualmente lavoro a circa 2.500 dipendenti, servendo ogni giorno 1.200.000 cittadini toscani. Solo nel 2024, inoltre, il fatturato di RetiAmbiente Spa ha raggiunto i 270mila euro.