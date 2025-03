Massese e Carrarese a fatica: pareggi per entrambe le quadre | Risultati, pagelle e prossimo turno

Weekend deludente per i tifosi della Massese e della Carrarese: in campo il gioco non decolla , e i match si concludono con due pareggi evitabili.

È il momento di tirare le somme, e di analizzare quanto accaduto in campo durante il recente fine settimana.

Nel weekend, infatti, la Massese ha affrontato la Fratres Perignano, guadagnando uno stiracchiato 0-0, mentre la Carrarese ha sfidato la Cremonese, totalizzando un 2-2 che ha il sapore del compromesso.

Ecco dunque un resoconto dei due match: nonostante il risultato, tra Massese e Perignano vi sono stati alcuni momenti di azione intensa. La Massese ha esibito una buona organizzazione difensiva, riuscendo a mantenere la porta inviolata. Tuttavia, i tifosi hanno notato un’evidente mancanza di incisività, e le poche occasioni create non sono state sfruttate al meglio, con tiri imprecisi e mancanza di finalizzazione.

Il risultato denota quindi una dirimente esigenza di lavorare maggiormente sulla fase offensiva, al fine di trasformare ogni occasione in un potenziale goal.

La Carrarese ci prova, ma non brilla

Al contrario, la Carrarese ha affrontato la Cremonese con grinta, catalizzando il goal di Zanimacchia, ben servito da Nasti, con rinnovata determinazione. La squadra ha infatti trovato il pareggio grazie alla rete di Finotto, assistito da Torregrossa.

In seguito, il match è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, con molteplici occasioni di segnare per entrambe le squadre, ma nel secondo tempo la Carrarese ha preso il controllo, trovando peraltro il goal del vantaggio grazie a Cherubini. Tuttavia, la Cremonese non si è arresa, e ha continuato a cercare un nuovo pareggio. E, in effetti, a tre minuti dal fischio conclusivo, i grigiorossi hanno trovato l’ultima rete, lasciando gli avversari con l’amaro in bocca.

🇮🇹 | Ernesto Torregrossa jugó 59′ y dio una asistencia con Carrarese que empató 2-2 ante Cremonese por la jornada 28 de la Serie B. — Primera participación de gol para el venezolano en su nuevo equipo. pic.twitter.com/gZMvyXppjJ — Informe Vinotinto 🇻🇪 (@InformVinotinto) March 1, 2025



Il commento di Calabro

Il mister della Carrarese, Antonio Calabro, ha espresso un mix di amarezza e soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando la necessità di migliorare la gestione dei minuti finali delle partite, dato che è la seconda volta consecutiva che essa subisce un goal a pochi minuti dal fischio.

Calabro, però, ha anche elogiato la prestazione dei suoi giocatori, attribuendo loro una nota di merito per il coraggio e la determinazione dimostrati contro una delle squadre migliori del campionato. Ai tifosi, dunque, non resta che munirsi di pazienza e di buone speranze, soprattutto in vista dell’incontro con il Frosinone, fissato per l’8 marzo alle ore 15.00.