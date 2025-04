80° Anniversario della Liberazione: il programma dell’11 aprile 2025 per celebrare Carrara

Venerdì 11 aprile la città di Carrara si prepara a onorare una rievocazione storica cruciale: ricorre infatti l’80esimo anniversario della Liberazione.

Tra una manciata di ore la città di Carrara inaugurerà i festeggiamenti solenni per l’80esimo anniversario della Liberazione, appuntamento fissato per l’11 aprile 2025 presso Piazza 2 Giugno.

L’esodo dei tedeschi, in effetti, ha segnato un momento di svolta per la comunità locale dell’epoca, sancendo la vittoria della forte tradizione antifascista che caratterizza storicamente il territorio.

Al tempo, Carrara era occupata dai nazifascisti sin dal 1943, e rappresentava un punto strategico per la sua posizione tra la costa e l’entroterra apuano, pur restando un baluardo della Resistenza grazie all’attività sotterranea di alcune formazioni partigiane, come la brigata Muccini.

Il 10 aprile del 1943, dopo la liberazione di Massa, le difese tedesche della zona iniziarono a collassare, mentre la 92esima Divisione americana Buffalo Soldiers e i reparti brasiliani della Força Expedicionària Brasileira avanzavano verso Carrara; il loro intervento fu prontamente supportato dall’attacco dei partigiani, che costrinsero il nemico alla ritirata dopo mesi di rastrellamenti e sistematici bombardamenti.

Programma per l’80esimo anniversario della Liberazione

Come anticipato, venerdì 11 aprile 2025 la città di Carrara anticiperà la ricorrenza nazionale del 25 aprile, festeggiando gli 80 anni intercorsi dalla data della Liberazione in Piazza 2 Giugno.

La cerimonia avrà luogo dalle 10:45 in poi, e vedrà la partecipazione della Autorità locali, come il Sindaco Serena Arrighi e il presidente del Consiglio comunale Cristiano Bottici, dei rappresentanti della associazioni della Resistenza, come l’ANPI, e degli studenti delle scuole, che potranno intervenire con le loro riflessioni sui valori della Liberazione. Durante l’appuntamento con la Storia verranno inoltre deposti dei cippi commemorativi per la Medaglia d’Oro al Valor Militare della Provincia e per il Valore Civile del Comune. Alle ore 11:00, invece, il palazzo civico ospiterà un’adunanza aperta del Consiglio comunale, in cui verrà ribadita l’importanza della memoria storia locale, e l’evento si concluderà con un momento di raccoglimento che sottolineerà l’attualità del messaggio di libertà e di resistenza.



Festeggiare la Liberazione nel 2025

Quest’anno la celebrazione della Liberazione offre agli italiani un’irripetibile opportunità per riflettere sul reale significato dell’indipendenza e del patriottismo: ricordiamo infatti che, solo una manciata di giorni addietro, il Parlamento Europeo ha approvato il piano ReArm Europe, che prevede massivi investimenti a livello bellico a carico degli Stati membri dell’Eurozona.

Mentre la politica resta tutt’ora divisa sull’argomento, ulteriormente appesantito dall’introduzione dei dazi da parte di Donald Trump, forse è giunto il momento che il popolo si ponga una domanda: da chi e da cosa desidera essere liberato, nell’era odierna? Il responso, oggi più che mai, è tutt’altro che scontato.