Massa festeggia l’80° anniversario della Liberazione con una sfilata di veicoli storici: appuntamento domenica 13 aprile

Il Comune di Massa pensa in grande, e in occasione della Festa della Liberazione mette in calendario anche una suggestiva sfilata di auto storiche.

Giovedì 10 aprile 2025 Massa si è vestita di storia per celebrare gli 80 anni dalla storica Liberazione dagli invasori tedeschi nel 1945, anticipando di qualche giorno la ricorrenza nazionale, e per farlo il Comune ha ideato un fitto calendario di iniziative.

Questa giornata, infatti, ha segnato una svolta epocale per l’intera Regione, ovvero la fine dell’occupazione nazifascista sul territorio, e il Sindaco Francesco Persiani si è detto determinato a coinvolgere l’intera città in un abbraccio dedicato alla memoria e alla riflessione.

“Quest’anno” – aveva dichiarato qualche giorno addietro il primo cittadino – “sono 80 anni dalla Liberazione della città, il 10 aprile sarà una ricorrenza importante, e il programma che siamo riusciti a mettere insieme dimostra la volontà dell’Amministrazione di celebrarla al meglio“.

Ecco quindi tutti gli eventi in calendario per l’imminente weekend di festeggiamenti.

Massa in piazza per gli 80 anni dalla Liberazione

Se l’invasione nazifascista ha segnato una delle epoche più buie del Paese, Carrara ha deciso di rievocare la successiva liberazione con una serie di eventi all’insegna della fratellanza, dell’allegria e della gratitudine, a partire proprio dalla giornata di giovedì 10 aprile.

Dopo un solenne Consiglio Comunale presso il Teatro Guglielmini, in cui sono intervenuti anche il Sindaco e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il microfono è stato affidato a Vannino Chiti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Toscana. In seguito, è stata inaugurata una targa marmorea per la Medaglia d’Oro al Merito Civile della città, momento poi vivacizzato dal corteo nel centro storico. La Linea Gotica Tirrenica ha invece messo in scena un’emozionante rievocazione, con figuranti che vestivano i panni dei soldati americani e dei partigiani. Sabato 12 aprile, invece, sarà il turno di Bersaglieri di Settimo Torinese, che si esibiranno nella tradizionale fanfara presso Piazza Aranci, mentre alle 21:00 prenderanno possesso del Teatro Guglielmi per un coinvolgente concerto. La data più attesa, però, è quella di domenica 13 aprile: ecco gli eventi in programma.

La sfilata delle auto d’epoca

In collaborazione con l’Associazione Linea Gotica Tirrenica, alle 11:00 di domenica 13 aprile il Comune di Massa ospiterà la sfilata dei veicoli storici, che giungeranno infine in via Pietro Pellegrini per la deposizione di un mazzo di fiori presso il cippo marmoreo dei caduti americani. Seguirà un’altra fanfara dei Bersaglieri in Piazza IV Novembre, e le celebrazioni si sposteranno infine presso l’Aeroporto di Marina di Massa.

Qui gli spettatori potranno assistere verso le 17:00 al lancio dei paracadutisti dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione Viareggio e Versilia: uno spettacolo da non perdere, confidando però in condizioni meteo clementi. Secondo le ultime stime, infatti, si prevede una leggera pioggia che potrebbe provocare variazioni e ritardi alla scaletta.