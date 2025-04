Stra-Montignoso: appuntamento sabato 24 maggio 2025 con la corsa per celebrare la salute

Il Comune di Montignoso si prepara ad accogliere la seconda edizione dell’evento sportivo dopo il successo riscosso nel 2024: tutti i dettagli.

Tra una manciata di giorni lo sport tornerà ad abbracciare i principi della solidarietà e della comunità grazie alla seconda edizione della Stra-Montignoso, evento podistico che, dopo il fortunato debutto nel 2024, promette di consolidarsi come un appuntamento fisso per gli appassionati delle attività outdoor.

Organizzata dall’ASD Polisportiva Azzano con il patrocinio del Comune di Montignoso, la manifestazione podistica è dedicata alla memoria di Lorena Frediani, ed è stata ideata per unire la competizione sportiva allo spirito di aggregazione della comunità, offrendo al contempo un’occasione di svago alle famiglie della Lunigiana.

La Stra-Montignoso, inoltre, mira a promuovere uno stile di vita sano, attivo e sostenibile, e il suo sostegno alla Fondazione Monasterio la rende un’iniziativa ancora più virtuosa e utile a tutta la collettività.

I proventi raccolti dalle iscrizioni, infatti, saranno destinati a Monasterio che, come evidenziato dal direttore Luciano Ciucci, promuove da anni la prevenzione cardiovascolare tramite iniziative in tutto il territorio.

Stra-Montignoso 2025: tutti i dettagli dell’evento

Il percorso della Stra-Montignoso si snoda su 10 chilometri di strada asfaltata, con un dislivello di 218 metri complessivo, e si svilupperà attraverso il borgo antico della città per poi toccare località come Gabbiano, Piazza, la Fortezza Aghinolfi e le Capanne, iter che permetterà agli atleti di assaporare un’esperienza immersiva tra storia e natura.

La gara competitiva, aperta agli agonisti, sarà altresì affiancata da una camminata ludico-motoria per tutti e anche da una gara giovanile, opzioni che consentiranno a chiunque – grandi e piccini – di unirsi alla corsa. Il 24 maggio, confidando in condizioni meteo clementi, la città di Montignoso si animerà all’insegna del benessere e dell’allegria, e il Sindaco Lorenzetti ha commentato: “È molto più di una gara: è un momento di incontro, di condivisione e di promozione della salute. Crediamo profondamente nei valori dello sport come strumento di coesione sociale, e come mezzo per diffondere uno stile di vita sano. Ringrazio tutti coloro che, con passione e impegno, rendono possibile questo evento, che ormai rappresenta un appuntamento fisso con il nostro territorio“.

Costi e orari della Stra-Montignoso

Il ritrovo per gli atleti professionisti e dilettanti è fissato per sabato 24 maggio presso la Pasticceria Caffè Bonotti, dove sarà allestito un villaggio sportivo.

Le iscrizioni avverranno dalle ore 8:30 alle 17:00, con un costo di 10 euro a persona, già inclusivi del pacco gara. La gara giovanile inizierà alle 17:00, seguita da quella competitiva, che prenderà il via alle 18:00, e dalla successiva camminata delle 18:00. Tendenzialmente, l’evento si concluderà intorno alle 20:00, orario in cui verrà dato spazio alle premiazioni e ai festeggiamenti.