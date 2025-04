Carrara: avviso pubblico per la ricerca del nuovo Palasport | La collocazione sarà a Marina di Carrara

Il Comune di Carrara spinge per l’allestimento di un palazzetto dello sport e pubblica i requisiti richiesti per l’immobile: ecco come presentare proposta.

Negli ultimi mesi il Comune di Carrara si è mobilitato per soddisfare la crescente domanda di spazi sportivi, sia amatoriali che agonistici, dei residenti e delle comunità limitrofe.

La Regione Toscana ha risposto all’appello nel 2024, stanziando 4 milioni di euro per il progetto e spingendo l’Amministrazione locale a individuare un immobile idoneo ma, a dicembre dello stesso anno, il Comune ha riconosciuto l’assenza di un edificio o di un terreno adatto, e pianificato un avviso pubblico.

Ad aprile 2025, quindi, le giunta ha deliberato un’indagine di mercato per formalizzare la ricerca, ipotizzando anche l’impiego di un padiglione di IMM-Carrara.

Nelle ultime ore è stato infine pubblicato un avviso pubblico per acquisire un immobile a Marina di Carrara con scadenza al 19 maggio venturo. L’obiettivo della giunta è ambizioso: una struttura moderna e in grado di ospitare competizioni di alto livello, come la danza sportiva e lo scherma, con una capienza di circa 3.000 posti.

L’avviso pubblico del Comune di Carrara

Come anticipato, il Comune di Carrara ha pubblicato un avviso rivolto alla cittadinanza per individuare un immobile a Marina di Carrara destinato poi ad accogliere il nuovo Palazzetto dello Sport, finanziato in grossa parte dai fondi della Regione Toscana.

L’edificio dovrà sorgere tra il mare e l’autostrada A12, in modo da garantire un’ampia accessibilità agli avventori, ed essere dotato di una superficie interna superiore a 5.000 metri quadri. Il suo costo, inoltre, non dovrà superare i 5 milioni di euro, e verranno favorite le strutture preesistenti, purché conformi alle normative urbanistiche, al fine di minimizzare l’impatto ambientale. La giunta di Carrara ha rilasciato ulteriori precisazioni in merito: ecco come avanzare le eventuali proposte entro il 19 maggio 2025.

I requisiti del nuovo Palazzetto dello Sport

L’avviso del Comune di Carrara recita: “Verranno privilegiate le proposte riguardanti gli edifici già esistenti, di cui sia possibile il riuso e la nuova destinazione, compatibilmente alle disposizioni urbanistiche, consentendo un risparmio nell’utilizzo del suolo. I proponenti dovranno presentare il plico con la documentazione e la richiesta economica, a pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza 2 Giugno, entro e non oltre le 13:00 del 19 maggio 2025“.

L’avviso precisa infine: “La busta può essere consegnata a mano, o spedita mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le istanze ammesse saranno esaminate nel corso di una seduta pubblica che si terrà in Comune il 26 maggio alle 10:00. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.carrara@postecert.it. La documentazione è scaricabile sul sito del Comune www.comune.carrara.ms.it“.