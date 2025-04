Marina di Carrara: in arrivo domani 126 migranti soccorsi al largo di Malta

Nuova operazione di salvataggio al largo di Malta per la Ocean Viking: la nave della speranza imbarca altri 67 migranti e si prepara ad attraccare a Marina di Carrara.

Nell’ultimo decennio le missioni della Ocean Viking hanno occupato costantemente le pagine della cronaca italiana, dividendo con puntualità la politica e l’opinione pubblica.

Si tratta di una nave umanitaria gestita da SOS Méditerranée, un’organizzazione non governativa (ONG) destinata al recupero e al soccorso in mare dei migranti nel Mediterraneo centrale e battente bandiera norvegese.

La Ocean Viking, il cui equipaggio è composto da medici, volontari e marinai, è attrezzata per le SAR, ovvero le missioni di salvataggio, e ha spesso fornito un primo spot assistenziale alle persone in fuga da conflitti, dalle persecuzioni e dalla povertà, prevalentemente provenienti dalla Libia e da altri Paesi nordafricani.

Sebbene non esistano fonti attendibili e certificate, dal 2019 la Ocean Viking avrebbe traghettato nei porti italiani circa 10.000 migranti, e anche Marina di Carrara è diventato uno degli approdi più gettonati dalla ONG, nonostante la sua distanza dalle zone di soccorso. Solo negli ultimi 3 anni esso ha infatti accolto 15 sbarchi, il più significativo nel luglio del 2024 con 261 migranti. Tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile è atteso un nuovo e massivo sbarco: ecco tutti i dettagli.

Ocean Viking, la doppietta di soccorsi nel Mediterraneo

Lo sbarco dei 126 migranti è atteso tra il 29 e il 30 aprile, ed è stato preceduto da due differenti operazioni nel Mar Mediterraneo, una delle quali in acque maltesi.

La nave, partita da una zona SAR a 1.110 kilometri di distanza, ha navigato per circa 3 giorni, sollevando critiche da SOS Méditerranée per l’assegnazione di un porto così lontano, e dopo i primi 59 migranti tratti in salvo ne ha soccorsi altri 67, per un totale di 126 persone in drittura d’arrivo nel porto apuano, inclusi diversi minori non accompagnati. Lo sbarco sarà coordinato dalla Prefettura di Massa-Carrara e vedrà anche l’intervento delle Autorità marittime, dei sanitari, delle Forze dell’Ordine e dei volontari.

Dove verranno accolti i migranti

Dopo i rituali controlli medici a bordo, i migranti saranno trasferiti nel padiglione B del complesso fieristico di IMM – CarraraFiere per procedere all’identificazione e all’assistenza primaria, ma al momento non è stato specificato ove verranno in seguito smistati.

Si tratta del 16esimo sbarco a Marina di Carrara dal 2023, dato che conferma il ruolo del porto toscano nell’accoglienza umanitaria, nonostante le sfide logistiche, ma che innesca nuovamente lo spinoso dibattito sulle politiche immigrazioniste.