WhatsApp, c’è la conferma: dal 22 maggio smetterà di funzionare su questi telefoni | Incompatibili al 100%

Alcuni dispositivi mobili dovranno presto dire addio alla celebre piattaforma di messagistica: ecco l’elenco completo.

Brutte notizie attendono gli utenti di WhatsApp. A breve alcuni non avranno più la possibilità di accedervi tramite il proprio smartphone. Da anni ormai quest’ultimo rappresenta la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa e usata al mondo.

Basti pensare che oggigiorno conta più di 2 miliardi di iscritti, di cui oltre 35 milioni solo in Italia. La sua popolarità la si deve soprattutto alle sue caratteristiche. Oltre alla facilità di utilizzo, permette di inviare messaggi di ogni tipo, dai tradizionali alle note vocali, fino ad arrivare ai GIF. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ormai molti di noi non possono più farne a meno, ma ben presto diversi utenti saranno costretti a dirgli per sempre addio, a meno che non procedono all’acquisto di un nuovo cellulare. Decine di modelli differenti infatti non avranno più modo di supportare la nota app.

WhatsApp: accesso negato per decine di migliaia di utenti

A partire da maggio, ben 22 cellulari che non avranno più WhatsApp. Proprio così, questi ultimi non saranno più compatibili con l’app di messaggistica più popolare al mondo. E’ ormai noto che Meta abbia recentemente incrementato i livelli di sicurezza, come richiesto dagli utenti, sempre più impauriti di finire vittima di qualche attacco hacker.

Per evitare ciò, alcuni smartphone non usufruiranno più delle funzioni di WhatsApp. Il loro sistema operativo infatti non sarà più in grado di supportare l’applicazione, che quindi smetterà automaticamente di funzionare. I dispositivi interessati dispongono del sistema iOS o Android.

Cellulari che non avranno più l’accesso a WhatsApp

Gli smartphone interessati appartengono a diversi marchi. Cominciamo da Samsung. Nello specifico i modelli che vedranno la mancanza di supporto di WhatsApp sono: Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy Ace 3. Per quanto riguarda Motorola, troviamo invece i seguenti: Motorola Moto G prima generazione, Motorola Razr HD, Motorola Moto E 2014.

Sony vedrà invece 4 diversi modelli abbandonare il supporto alla celebre app di messaggistica, ovvero Sony Xperia Z, Sony Xperia T, Sony Xperia V, Sony Xperia SP, mentre per LG sono i seguenti: LG Nexys 4, LG Optimus G, LG G2 Mini, LG L90. Anche HTC è coinvolto, in questo caso con 5 cellulari: HTC One X, HTC One X+, HTC Desire 500, HTC Desire 601, HTC Nexus 4. Infine concludiamo con l’iPhone: saranno gli utenti del 5s, del 6 e del 6 Plus a non poter più usufruire dei servizi di WhatsApp.