“Mi chiedono la foto dei piedi”: Francesca Fagnani bersagliata da richieste imbarazzanti, l’ammissione è surreale | Chissà la reazione di Enrico Mentana

La Belva più carina della tv Francesca Fagnani svela le assurde richieste che le fanno. Gli appassionati dei piedi non mancano mai.

Lei è la Belva più carina della televisione. Francesca Fagnani, che presto tornerà alla guida del suo programma di interviste pungenti e provocatorie. Belve, appunto.

La data prevista è il 19 novembre, e la formula rimarrà molto probabilmente la stessa. La prima domanda rivolta agli ospiti è uguale per tutti. Quel “che belva si sente?” dà infatti il via a racconti e aneddoti di vita.

Giornalista con all’attivo anni e anni di carriera, la sua avventura è iniziata in uno dei momenti più bui degli ultimi anni: l’attentato dell’11 settembre.

La scalata al successo ha inizio allora a New York. E oggi viene definitivamente consacrata come una delle voci più autorevoli della tv. Anche se le fanno richieste imbarazzanti sui piedi.

Francesca Fagnani: le richieste imbarazzanti

Francesca Fagnani ha uno stile molto personale, che l’ha fatta apprezzare dal pubblico e dalla critica. Compagna del collega Enrico Mentana da 11 anni, nessuno le ha mai regalato nulla, ci tiene a precisare. Un paio di anni fa a Leggo ha infatti affermato: “La mia forza è stata il lavoro, senza cercare altri tipi di appoggi. È la via più lunga, ma è la più solida. Mi sono conquistata tutto centimetro per centimetro, gradualmente. In rai ho iniziato sistemando cassette, Belve è arrivato dopo 20 anni di lavoro, nessuno me lo ha regalato”.

Il successo l’ha travolta, da conduttrice è ancora più apprezzata. Eppure, con molta umiltà, a Oggi ha confessato: “Ho paura di non essere all’altezza di quello che mi sta succedendo. Ho un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che ‘successo’, in fondo, è un participio passato”.

Gli estimatori dei piedi

Oltre ad essere una brava giornalista Francesca Fagnani è anche una splendida donna. E in quanto tale sui social viene ammirata e riempita di complimenti. E di richieste anche strane.

Di recente ospite a Che tempo che fa, ha rivelato a Fabio Fazio di alcune di queste, che comunque sonon più frequenti di quanto pensiamo. Ha raccontato: “Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: ‘Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti’…”. Non resta che scoprire se Francesca accondiscenderà a questa stramba richiesta…