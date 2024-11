“Ricordo bene la lingua dentro…”: Laura Pausini svergogna il suo ex, la rivelazione piccante lo sotterra completamente

La rivelazione piccante di una delle più grandi cantanti italiane. Laura Pausini si sbottona sul suo ex e svela un aneddoto poco noto.

Ha compiuto 50 anni ma ne dimostra almeno 10 in meno. Laura Pausini, una delle cantanti italiane più grandi e famose è diventata adulta.

E non ci credeva nemmeno lei che sarebbe salita ancora sul palco, acclamata da fan adoranti di tutte le età.

A vogue.it in occasione del suo compleanno ha confessato che si stava preparando a finire, a chiudere la carriera. Perché, dice, a 20 anni l’avevano avvisata: “Sei una donna giovane, ma dobbiamo fare tutto subito, perché nella musica le donne dopo i 40 non fanno più nulla”.

E invece lei i 40 li ha superati, e continua a cimentarsi in nuove avventure. Come sposarsi con il compagno Paolo Carta a marzo dello scorso anno, e mettere al mondo una figlia, Paola, nata nel 2013. E rivelare dettagli piccanti sull’ex. A 50 si può.

Laura Pausini: i dettagli piccanti sull’ex

Brava e nota in tutto il mondo, Laura Pausini ha portato la musica italiana al di fuori dei nostri confini, facendola apprezzare anche in altri Paesi. Dove viene acclamata come una star. Del resto nella sua carriera ha vinto diversi premi che lo dimostrano; solo negli ultimi anni un Golden Globe, un Latin Grammy Person of the year e la nomination all’Oscar. Per dire. Ma resta umile.

Ha infatti rivelato a Vanity Fair: “Dentro di me non mi sento all’altezza della mia carriera. Mi piace essere semplice e normale ma la mia carriera non lo è e bilanciare le cose è complicato. Penso sempre di non essere abbastanza, sono molto esigente, voglio sempre fare cose che agli occhi degli altri siano alte, come alto è l’amore che ho ricevuto in tutti questi anni”. Anche dall’ex.

Cosa ha rivelato la cantante

Tutti ricordano gli esordi di Laura Pausini, la sua vittoria a Sanremo Giovani nel 1993 a 19 anni. La sua canzone, La solitudine, e l’incipit che abbiamo cantato tutti. Quel “Marco se n’è andato e non ritorna più” è fissato ormai nella nostra memoria. Ma è esistito davvero? Ha scherzato con Fazio a Che tempo che fa che le ha ricordato, come riporta anche ilfattoquotidiano.it: “Tra l ‘altro sto povero Marco, che è diventato un Cold Case… In ogni concerto c ‘è questa cosa, peraltro nega di averti tradito”.

Laura Pausini però non ci ci sta, e svela: “Dice di non avermi tradita, ma io mi ricordo bene la lingua dentro quella lì… Eravamo a scuola a Solarolo, ero in Prima C e l’ho visto dalle scale”. Ma ormai è un ricordo lontano.