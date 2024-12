La Commissione Politiche Sociali e Lavori Pubblici annuncia il grande piano d’intervento: addio alle barriere architettoniche a Carrara

L’amministrazione di Carrara scende in campo a tutela delle categorie più fragili: al via l’abbattimento delle barriere architettoniche in città.

Le barriere architettoniche rappresentano un grosso grattacapo e un impedimento tangibile per i cittadini con disabilità, poiché limitano in modo significativo la loro mobilità, e di conseguenza l’accesso alle strutture pubbliche e private, nonché la partecipazione alla vita sociale della comunità.

Tali ostacoli possono includere marciapiedi troppo alti o stretti, edifici senza rampe e ascensori, strade dissestate e mezzi di trasporto non accessibili, in quanto non dotati delle apposite rampe per il trasporto delle sedie a rotelle.

Sebbene le barriere architettoniche influenzino la vita quotidiana di una minoranza della società, è prioritario adeguare i complessi urbani alle esigenze degli italiani che vi appartengono, e l’amministrazione di Carrara ha deciso di investire nuove risorse a loro favore.

Del resto, in Italia sono state avviate negli ultimi anni molte iniziative analoghe, che hanno riscosso il plauso dei cittadini. Vediamo di cosa si tratta, e qual è l’iniziativa varata dalla Commissione Politiche Sociali e Lavori Pubblici della giunta di Carrara.

Barriere architettoniche, una piaga da debellare

I piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono includere la mappatura delle aree critiche e la riqualificazione degli spazi pubblici, step che devono necessariamente passare al vaglio della definizione del budget necessario per la loro realizzazione.

Molte città italiane, ad esempio, hanno implementato la creazione di soluzioni innovative, come i semafori con segnali acustici per i non vedenti, nonché l’installazione di rampe e ascensori in edifici pubblici e privati. Uno dei progetti più ambiziosi (e anche onerosi), invece, riguarda l’ammodernamento di strade e marciapiedi, che dovrebbero consentire un accesso e un transito agevole e privo di ostacoli a coloro che si spostano a bordo delle sedie a rotelle. Una città accessibile migliora infatti la vita dei cittadini disabili, e promuove inoltre una società più equa e inclusiva; negli ultimi giorni l’amministrazione di Carrara ha deliberato a favore di nuovi interventi in tal senso, come riporta Voceapuana.com.

Il nuovo piano di interventi a Carrara

L’assessore alle Politiche Sociali/Disabilità Roberta Crudeli ha preso la parola nel corso della conferenza “Vedo, faccio, rifletto”, e ha annunciato: “Per la prima volta, Carrara avrà un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. È stato redatto un piano che è già stato presentato alle Commissioni congiunte Politiche Sociali e Lavori Pubblici. La fase successiva sarà quella di illustrarlo ai cittadini“.

L’assessore ha quindi garantito che anche questi ultimi avranno voce in capitolo, e potranno suggerire migliorie e correzioni in sede di studio e di pianificazione degli interventi, garantendo loro un contributo attivo nelle scelte dell’amministrazione carrarese.