Carlotta Mantovan, com’è diventata la figlia avuta da Frizzi: oggi è bellissima | Fabrizio ne sarebbe gelosissimo

Ecco com’è ora la figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi: un raggio di sole, è bellissima. Il conduttore ne sarebbe fiero.

Tutti ricordano con nostalgia Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore che nel 2018 se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale.

E tanti ricordano con affetto anche l’amore tra Frizzi e Carlotta Mantovan, anche lei conduttrice: i due sono stati insieme dal 2002, e soltanto la prematura scomparsa del conduttore ha messo la parola “fine” alla loro storia.

Frizzi e Mantovan hanno avuto una bambina, Stella, che oggi è diventata bellissima e scalda i cuori degli italiani. La foto con la mamma è la prova che la figlia del conduttore sta prendendo il meglio dai genitori.

I followers di Mantovan sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto l’ultima foto della bambina, ormai quasi ragazza, e si sono quasi commossi.

Una bambina bellissima

Sembra ieri che Frizzi e Mantovan avevano annunciato l’arrivo di Stella, invece sono passati ben 11 anni. La ragazzina e la madre vivono in un villaggio in Francia dove hanno ritrovato la serenità. Qui, in mezzo alle campagne, possono vivere senza lo sguardo dei paparazzi addosso, godendosi la comunità in cui sono arrivate ormai diversi anni fa. In più occasioni, la conduttrice ha sottolineato quanto sia orgogliosa di sua figlia e del suo modo di vivere gioioso.

Stella ricorda molto suo padre, sempre cordiale e sorridente, ed è impossibile non pensare a lui quando si vede una foto della ragazzina. In una delle ultime si vede proprio il suo sorriso e la promessa di una donna bellissima che renderebbe molto fiero suo padre.

Ecco la figlia di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi

Qualche settimana fa Carlotta Mantovan ha pubblicato una foto di sé con la figlia su Instagram. Entrambe sorridenti, stavano condividendo un momento di affetto mamma-figlia, un abbraccio che vale più di mille parole. I commenti entusiasti dei followers non sono tardati ad arrivare: tutti hanno fatto i complimenti alla bambina e hanno elogiato il suo sorriso, così simile a quello di Frizzi. Mantovan si è assicurata di coprire il volto della bambina con un’immagine, ma il sorriso è fin troppo riconoscibile.

Molti hanno commentato, ricordando con affetto il conduttore scomparso, e mandando poi un abbraccio virtuale alle due. Il legame tra mamma e figlia appare molto forte, e Mantovan è riuscita a preservare sempre la privacy della sua bambina. I fan della conduttrice sono felici di poter vedere questi stralci di vita quotidiani dove l’amore della famiglia è in primo piano.