Era il pupillo di Lino Banfi, oggi Ciccio di Un Medico in Famiglia è irriconoscibile: a soli 37 anni è ridotto così

Michael Cadeddu, l’attore che interpretava Ciccio, ha 37 anni e la sua vita ha preso una piega inaspettata.

La carriera di Michael nel mondo dello spettacolo è iniziata in tenera età: scovato da un’agenzia pubblicitaria, ha presto conquistato il pubblico con il suo sorriso contagioso e la sua spontaneità.

La partecipazione a spot pubblicitari lo ha portato alla ribalta, aprendogli le porte di programmi televisivi come Solletico, dove interpretava il ruolo di Lenticchia.

Ma è con Un Medico in Famiglia che ha raggiunto l’apice della popolarità, diventando uno dei personaggi più amati della serie.

Dopo ben sette stagioni nei panni di Ciccio, Michael Cadeddu ha però sentito il bisogno di cambiare rotta, annunciando una decisione che ha sorpreso tutti.

Cosa gli è successo

Michael Cadeddu è cresciuto davanti agli occhi di milioni di telespettatori, interpretando il ruolo di Ciccio nella fortunata serie firmata Rai. Per quasi un decennio è stato uno dei protagonisti più amati, entrando nel cuore degli italiani, dai più grandi ai più piccini. Ma la vita, si sa, è fatta di cambiamenti, e nel 2013, dopo aver interpretato il nipote di Nonno Libero (l’amato Lino Banfi) per ben nove stagioni, Michael ha deciso di voltare pagina e di intraprendere una nuova strada, lontano dai set televisivi. Da bambino prodigio a giovane adulto, Michael ha dunque maturato un percorso di crescita sempre più orientato verso le sue passioni.

Il successo ottenuto grazie alla fiction gli ha aperto le porte di un mondo affascinante, ma lo ha anche esposto a una pressione mediatica non indifferente. La decisione di abbandonare la serie è stata, quindi, frutto di una riflessione profonda e di una volontà di riappropriarsi della propria vita. A un certo punto, Michael ha realizzato che la recitazione non era più la sua strada. Ha così deciso di intraprendere un percorso completamente nuovo, lasciando definitivamente il mondo dello spettacolo e abbracciando una passione inaspettata.

Ormai non è più Ciccio

Scambiando i riflettori con la pista, Michael Cadeddu ha lasciato l’Italia per la Germania, portando con sé la moglie Valentina dalla quale ha avuto uno splendido bambino. Dal mondo della recitazione al mondo equestre è stato un salto radicale, eppure, nonostante la nuova vita da fantino, il ruolo di Ciccio continua a seguirlo.

Come lui stesso ha confessato in un’intervista a Barbara D’Urso nel 2019: “La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono resterò per sempre il nipote di Lino Banfi… L’ho fatto per tutta la vita. Ho iniziato da quando avevo 10 anni“.