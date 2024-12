“Non mancherai”, Myrta Merlino messa alla porta in quattro e quattr’otto | Oramai non la vogliono più: chi subentra al suo posto

Myrta Merlino abbandona il suo posto a Pomeriggio Cinque? Al suo posto è stata appena inserita un’altra persona.

Diciamolo pure, sin da quando ha iniziato a circolare la notizia del cambio di timone a Pomeriggio Cinque, i telespettatori più affezionati hanno dichiarato guerra alla nuova conduttrice.

Senza nemmeno sapere quali cambiamenti la sostituta avrebbe apportato al programma, il pubblico ha pianto per l’abbandono – o meglio l’allontanamento – di Barbara D’Urso.

Pertanto, Myrta Merlino non ha avuto vita facile sin dall’inizio. Criticata, osteggiata, messa continuamente a confronto con la vecchia conduzione – dalla quale è uscita puntualmente perdente – ma lei non si è mai data per vinta.

Eppure alla fine, proprio ora, dopo più di un anno, è stata sostituita. E qualcuno l’ha anche salutata, affermando che non mancherà affatto. Come mai la giornalista non condurrà il suo programma?

Myrta Merlino sostituita a Pomeriggio Cinque

Grandi polemiche hanno accompagnato l’ingresso di Myrta Merlino nella squadra di Pomeriggio Cinque, dove per 15 anni la padrona di casa è stata Barbara D’Urso. Sul perché la veterana del programma non abbia più avuto il suo ruolo ne sono circolate molte di versioni, all’inizio. Finché la diretta interessata ha spiegato che semplicemente non le hanno rinnovato il contratto, senza darle alcuna spiegazione, e senza avvisarla.

I fan del talk pomeridiano hanno quindi incolpato la nuova arrivata, come fosse stata lei a far allontanare la collega. Myrta ha dovuto sudare quindi le proverbiali sette camicie per ritagliarsi un suo spazio nel cuore dei telespettatori. E infatti a sorrisi.com ha raccontato, all’inizio della nuova stagione: “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto mio il programma e mi sento a casa”. Ciò nonostante, la sua avventura sull’ammiraglia Mediaset sembra giunta al capolinea…

Chi prenderà il posto della giornalista

Non vedremo più Myrta Merlino al suo posto: è stata già sostituita da Dario Maltese, giornalista del Tg5. Ma niente paura, la conduttrice lascia solo il suo posto per le Festività natalizie. Sul suo profilo Instagram, venerdì ha annunciato infatti: “Io passerò questa pausa con i miei figli ed i miei cari che sono per me parti irrinunciabili della nostra breve vita. E noi, a Pomeriggio5 ci rivediamo il 7 gennaio!“.

In tanti hanno salutato gioiosamente la conduttrice ricambiando gli auguri, ma qualcuno ha anche fatto commenti negativi, come chi ha scritto: “Rimani pure in vacanza fino a giugno. NON MANCHERAI“. Per fortuna però, gli haters sono molto pochi.