Canale 5 tra le lacrime: purtroppo proprio lui se n’è andato | L’86enne si è spento all’improvviso

Lutto a Canale 5, un volto molto conosciuto si è improvvisamente spento lasciando tutti basiti. L’uomo aveva 86 anni.

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi la grande famiglia di Canale 5, che ha accolto la notizia rimanendo senza parole.

Purtroppo, quando accadono queste cose di parole non ce ne sono, se non quelle di circostanza.

Quando poi la morte arriva improvvisamente, senza avvisaglie, è anche tutto più doloroso.

L’uomo scomparso, molto conosciuto tra chi segue il canale e i suoi programmi più famosi, aveva 86 anni. Scopriamo di chi si tratta.

Canale 5 in lutto: chi è scomparso

Quando si guarda un programma tv per molti anni, succede che ci si affezioni ai protagonisti come se fossero veri amici. Soprattutto se sono presenti sullo schermo tutti i giorni: diventano quasi di casa. Un’abitudine, quella di accendere la tv all’orario in cui siamo sicuri di ritrovare i volti noti, che poi va avanti nel tempo e si consolida.

Per questo quando la morte di uno dei personaggi amati arriva all’improvviso, ci colpisce come se fosse quella, appunto, di un amico.

Il volto noto si è spento

Stiamo parlando di uno dei protagonisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Ennio Zingarelli, medico e professore, ha partecipato alle prime edizioni del dating show, uscendo dallo studio mano nella mano con la dama storica Gemma Galgani, quando ancora il suo personaggio era agli albori, in via di sviluppo. La dama torinese cercava l’amore, e si presentava ancora con le ballerine ai piedi e gonne larghe e fiorite. Un abbigliamento ben lontano dai tacchi e gli spacchi odierni.

I due, come ricordano i fedelissimi del programma, si sono fidanzati e sono arrivati anche a un passo dalle nozze. Con tanto di festeggiamenti per il fidanzamento, e inviti agli amici dello studio, in primis i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Alla fine, però, i tentennamenti di Ennio a firmare il divorzio dalla precedente moglie hanno fatto capitolare la Galgani che ha deciso di troncare la liaison e tornare in studio. Dov’è tutt’ora, dopo molti anni. Anni che sono passati e amori che sono arrivati, e passati anch’essi, ma il ricordo di Ennio è rimasto nei pensieri di chi lo ha conosciuto e di Gemma, che gli ha dedicato, per la sua dipartita, l’immagine di un cuore spezzato sulle sue Instagram stories, sulle note di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini.