Alberto Matano, senza mezzi termini su Mara Venier: “…ti prendo a calci” | Dopo anni tutta la verità sul loro rapporto

Il retroscena che nessuno si aspettava sulla relazione tra i due volti noti della televisione italiana.

Alberto Matano, da cinque anni alla guida di un successo strepitoso come La vita in diretta, ha svelato un retroscena inedito sul suo rapporto con Mara Venier.

Da sempre considerati due pilastri della televisione italiana, Alberto Matano e Mara Venier hanno spesso condiviso lo schermo con sorrisi e affetto.

I due si conoscono da anni e hanno condiviso numerosi progetti televisivi, dimostrando sempre un grande affiatamento.

Ma dietro le quinte, cosa nascondono i due sul loro rapporto? A lasciare tutti a bocca aperta sono le parole di Alberto Matano.

Tutta la verità

In un momento di grande affiatamento televisivo, Mara Venier e Alberto Matano hanno svelato un retroscena inedito sulla carriera del conduttore de La Vita in Diretta. E sarebbe stata proprio la “signora della domenica” a spingere con decisione Matano ad accettare questa sfida professionale. Durante un’intervista, Mara Venier ha chiesto infatti a Matano “Ti ricordi quando tu mi hai detto: ‘Io non voglio fare La vita in diretta’, io cosa ti ho detto?”. Il giornalista ha poi risposto sorridendo: “Io ero titubante sul treno Roma-Milano, e tu mi hai detto: ‘Ti prendo a calci’….”

Nel 2019, quando Matano era un volto noto del Tg1, era titubante sull’idea di passare all’intrattenimento. “Era un programma perfetto per te“, gli ha ricordato la Venier, che al tempo lo ha convinto a cogliere questa nuova opportunità. La scelta si è rivelata vincente, e Matano è entrato nel cuore del pubblico. Fortunatamente, ha seguito il consiglio della sua amica e collega, che lo ha incoraggiato a cogliere questa nuova sfida. Da allora, Matano è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana, confermando il suo talento e la sua versatilità.

Un successo condiviso

Un aneddoto che ha sorpreso il pubblico, svelando il ruolo fondamentale che la Venier ha avuto nella carriera di Matano. La conduttrice, da sempre attenta alle potenzialità dei suoi colleghi, ha intuito che La Vita in Diretta sarebbe stata l’occasione giusta per far emergere tutto il talento di Alberto. E così è stato. Matano, grazie anche alla leggera spinta, ha conquistato il pubblico con la sua professionalità e la sua umanità, diventando uno dei conduttori più conosciuti.

Il successo de La Vita in Diretta è stato dunque il risultato di un lavoro di squadra, ma il contributo di Alberto Matano è stato innegabile. Grazie alla sua preparazione, alla sua empatia e alla sua capacità di coinvolgere il pubblico, il conduttore ha saputo conquistare il cuore degli italiani, e lo fa ancora oggi.