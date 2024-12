Eddy Martens, è stato l’amore della vita della Clerici: oggi però non lo riconosce neanche più lei | Com’è ridotto oggi

Lo abbiamo conosciuto giovane e aitante, ma Eddy Martens è cambiato talmente tanto che nemmeno la Clerici lo riconoscerebbe.

Essere il compagno di un personaggio in vista e amato come Antonella Clerici non deve essere facile. Un ruolo pesante, quando la notorietà della propria amata ci mette in secondo piano.

Difficile reggere il confronto e non sentirsi “il fidanzato di”. Così è accaduto per Eddy Martens, ex della splendida Antonellina, che ha raccontato più volte di non essersi sentito considerato all’altezza.

Intanto l’amore è durato 10 anni circa. Nonostante gli scettici, nonostante le malelingue. E nonostante i momenti di crisi che pure hanno caratterizzato questa storia.

Oggi sono entrambi cambiati, ma Eddy è irriconoscibile. Come è diventato l’ex amore di Antonella Clerici.

Eddy Martens: oggi è irriconoscibile

Correva l’anno 2006. L’Italia vince i Mondiali di calcio di Germania, Twitter fa la sua prima apparizione, e Antonella Clerici è alla guida dell’amatissimo La prova del cuoco, uno dei più seguiti e longevi cooking-show della televisione. A luglio, per la consueta pausa estiva, la conduttrice si concede una vacanza in Marocco e qui conosce quello che sarà il padre di sua figlia Maelle.

Lui è Eddy Martens, ventisettenne belga di origini congolesi, che fa l’animatore nel villaggio. I parecchi anni di differenza -quasi 15 – non pesano ai due che si innamorano e volano poi in Italia, dove il mondo viene a conoscenza della storia. E la critica, a lungo. Soprattutto quando la donna decide di coinvolgere il compagno nel suo lavoro e ne fa l’autore di un suo programma. A Chi l’uomo dichiarerà: “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole”.

Come è cambiata la sua vita

Eddy Martens non ha mai nascosto di essersi sentito offeso e umiliato dai commenti del popolo italiano, che lo hanno sempre visto come un approfittatore. Come se l’amore che lo legava ad Antonella Clerici non potesse essere reale; forse per l’età, o per via di un sottile razzismo, come ha spiegato. Sempre al settimanale Chi l’ex animatore ha ricordato infatti tempo fa: “Una parte degli italiani mi ha offeso, deriso e umiliato. Quando Antonella ha svelato il nostro amore, sono stato bersaglio di critiche indegne al limite del razzismo“.

Oggi tutto questo è ormai un ricordo. Eddy si è trasferito in Belgio dove gestisce un salone di barbiere ed è fidanzato con Carmen Carrasco, pure lei di qualche anno più grande. Sul suo viso qualche ruga in più e qualche filo grigio tra i capelli ricordano il tempo passato.