Un passo dal cielo, a sorpresa arriva proprio lui: l’avete tanto amato a Don Matteo | Nessuno poteva aspettarselo

Un volto familiare, un sorriso rassicurante, una voce inconfondibile… sta per tornare a farci compagnia!

Preparatevi a un ritorno inaspettato e pieno di emozioni, perché un personaggio amatissimo della serie Don Matteo sta per fare il suo ingresso nel cast di Un passo dal cielo.

Sì, avete capito bene: proprio lui, colui che vi ha fatto ridere e commuovere per anni, è pronto a vivere nuove avventure in montagna.

Un colpo di scena che lascerà senza parole i fan di entrambe le serie in onda sui canali Rai da ormai diversi anni.

Chi sarà? E cosa lo avrà spinto a lasciare Spoleto per le Dolomiti? Non perdere altro tempo e scoprilo subito.

Una sorpresa per tutti

Da giovedì 9 gennaio, su Rai1 torna la serie che ci ha conquistati con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue storie intense. Ma c’è una sorpresa che vi lascerà a bocca aperta: un volto familiare di Don Matteo si unirà al cast! E non è tutto, perché un nuovo mistero coinvolgerà Nathan e la sua ricerca sulle origini, con l’arrivo di un affascinante scienziato interpretato da Raz Degan. Prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, la nuova stagione di Un passo dal cielo ci immerge in un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici. Tra le montagne mozzafiato delle Dolomiti, i nostri amati protagonisti si troveranno a fronteggiare sfide ambientali e misteri legati alla natura.

In attesa del grande ritorno a inizio gennaio, il trailer appena uscito ci regala un assaggio delle avventure che ci aspettano. Ritroveremo i fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo alle prese con nuovi casi misteriosi. Ma non saranno soli! Il misterioso Nathan e il nuovo arrivato, il ricercatore Stephen Anderssen (come anticipato, interpretato da Raz Degan) li aiuteranno a svelare i segreti delle Dolomiti. A grande sorpresa ci sarà l’arrivo di un nuovo personaggio che il pubblico già conosce e che è riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Nino Frassica: il maresciallo Cecchini è pronto a vivere una nuova vita, e si trasferirà dalle atmosfere romantiche di Spoleto alla bellezza selvaggia delle Dolomiti.

Quale sarà il suo ruolo?

Un volto familiare torna sul piccolo schermo! Nino Frassica, indimenticabile maresciallo Cecchini in Don Matteo, vestirà i panni del “magico” Nino, lo zio di Carolina, moglie di Vincenzo Nappi.

Il noto comico e attore porterà la sua inconfondibile ironia e simpatia tra le montagne delle Dolomiti di Un passo dal cielo: tutti pronti alla clamorosa new entry?