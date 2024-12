Rai, dopo anni di carriera l’hanno lasciato a piedi: non lo vedremo più | Contratto stracciato e tanti cari saluti

Nulla è eterno, e lo sa bene questa persona che dopo anni è stata messa alla porta dai vertici Rai. Le sue parole dopo il licenziamento.

Nulla è eterno o, come si dice, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Soprattutto nel campo lavorativo.

Dove se è vero che chi ha le giuste competenze ha la strada spianata, è anche vero che non può dormire sonni tranquilli.

Può sempre arrivare qualcuno più giovane, con più esperienza, con più competenza. E prendere il suo posto.

Potrebbe esser questo il motivo del licenziamento dalla Rai di un personaggio che vi lavora da anni? Le sue parole dopo il fatto.

Rai: licenziato improvvisamente dopo anni

Perdere il lavoro dopo anni non è facile né bello per nessuno. E in televisione ci sono tantissimi “personaggi in cerca d’autore” che sgomitano per ottenere il posto più ambito, lo show in prima serata o comunque in un orario più gettonato. Lo share, la visibilità, milioni di persone che ti guardano, fanno gola.

E il personaggio che è stato mandato via improvvisamente in effetti un posto in orario da invidiare ce l’aveva. Dopo l’allontanamento ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram dove ha scritto: “alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”. Ma di chi si tratta?

Lo sfogo del diretto interessato

I motivi dell’allontanamento della persona a cui ci riferiamo sono da ricercare in alcuni atteggiamenti avuti proprio sul palco, ritenuti non in linea con quanto richiesto. Angelo Madonia non farà più parte di Ballando con le Stelle. In coppia con Federica Pellegrini, i due non hanno legato particolarmente. Ma quello che ha pesato sulla sua esclusione è stato probabilmente il battibecco con Selvaggia Lucarelli.

La giurata lo ha punzecchiato come solo lei sa fare, sul suo rapporto con Sonia Bruganelli, tra i concorrenti. E il ballerino non l’ha presa con spirito, rispondendo piuttosto a tono. Intervenuto in seguito a Domenica In, il, ballerino ha commentato con un po’ di rammarico la scelta della produzione: “Quest’anno avrei chiuso un cerchio a 40 anni, sarebbe stata l’ultima edizione di Ballando. Sono contento perché ho portato rispetto a me stesso come uomo e anche come professionista”. Avrebbe comunque lasciato lo show, insomma. Ma avrebbe voluto farlo in un altro modo.