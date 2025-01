Il Governo rimette mano alla Legge 104: c’è la novità che nessuno poteva aspettarsi | Bonus mensile direttamente sul conto corrente

Grandi novità per la Legge 104: il Governo ha deciso di rivoluzionare il sostegno economico previsto per le persone con disabilità.

La Legge 104, pilastro fondamentale del sistema di tutela delle persone con disabilità, si appresta a vivere una nuova fase.

Il Governo ha infatti introdotto una significativa modifica alla normativa, prevedendo l’erogazione di bonus mensili a favore dei beneficiari.

Questa misura, che si aggiunge alle già esistenti agevolazioni, mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e a sostenere le loro famiglie.

Ma quali sono i bonus in questione e come possono aiutare chi ne ha diritto? Scopriamolo subito.

Tante novità in arrivo

A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge 104 subirà delle importanti modifiche in nove Province italiane, selezionate come regioni pilota per sperimentare un nuovo modello di assistenza alle persone con disabilità. Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024, approvato in seguito alla Legge delega n. 227 del 2021, mirano a semplificare le procedure, a garantire una maggiore personalizzazione dei percorsi assistenziali e a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Le 9 province selezionate per la sperimentazione del nuovo decreto sono Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

Una prima novità è che il riconoscimento dell’invalidità civile sarà più rapido e personalizzato. Si dovrà quindi dire addio alle visite di controllo periodiche, al loro posto una valutazione unica e completa basata su standard internazionali. Il risultato di questa valutazione, insieme al nuovo “Progetto di Vita“, sarà inserito nel Fascicolo Sanitario Elettronico, creando un percorso personalizzato per ogni persona con disabilità. Questo significa più autonomia, meno burocrazia e una maggiore attenzione ai bisogni individuali. Un’ulteriore novità riguarda le agevolazioni e i bonus permessi con questa legge.

Bonus direttamente sul conto corrente

La Legge 104 offre un ampio ventaglio di agevolazioni alle famiglie con disabili, rendendo la vita quotidiana più sostenibile. Dalle detrazioni fiscali per le spese mediche e farmaceutiche, all’IVA agevolata sui dispositivi medici, passando per i bonus per l’acquisto di auto e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo Stato supporta concretamente le persone con disabilità e i loro familiari. Infatti, tra le agevolazioni più significative troviamo il bonus per l’acquisto di auto adattate alle esigenze delle persone con disabilità e il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’abitazione.

L’esenzione dal bollo auto per i veicoli utilizzati dai disabili e le agevolazioni sul trasporto pubblico. Inoltre, facilitano gli spostamenti e promuovono l’autonomia. Mentre i permessi lavorativi e congedi straordinari permettono ai lavoratori di conciliare i propri impegni professionali con l’assistenza ai familiari disabili.